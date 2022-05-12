ФТС: в Россию перестали завозить санкционные продукты

ФТС: в Россию перестали завозить санкционные продукты
Санкционные продукты перестали завозить в Россию. Фото: Россельхознадзор

В России с февраля не зафиксировали ни одного факта ввоза санкционных продуктов питания.

Как сообщают в Федеральной таможенной службе, с февраля по апрель 2022 года наблюдается полное прекращение поступления санкционных продуктов в Россию.

Общая тенденция к сокращению объема ввоза санкционки в РФ наблюдается уже несколько лет. В ФТС подчеркнули, что этого удалось добиться благодаря мерами по борьбе с контрабандой. Кроме того, на прекращение поставок повлияло перекрытие основного канала ввоза: в основном продукция завозилась через Белоруссию, которая ответила Евросоюзу контрсанкциями. Об этом пишет «Газета.Ru».

Значительное сокращение ввоза санкционной продукции выявили и в Россельхознадзоре. С начала года объемы поставок снизились в десятки рах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из шестого пакета санкций ЕС исключили запрет на перевозку российской нефти.

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