Цена за «квадрат» в новостройках Петербурга достигла рекордных 200 тысяч рублей

Цена за &#171;квадрат&#187; в новостройках Петербурга достигла рекордных 200 тысяч рублей
Цена квадратного метра в новостройках превысила 200 тысяч рублей. Фото: пресс-служба РСТИ

Цены на петербургские новостройки побили рекорд, превысив 200 тысяч рублей за один квадратный метр.

По данным «БН», один квадратный метр на первичном рынке жилья в апреле 2022 года подорожал до 205,3 тысячи рублей. Цены на вторичное жилье увеличились до 201,4 тысячи рублей за «квадрат». Показатель в 200 тысяч рублей был преодолен впервые.

За последние семь лет жилье в Северной столице подорожало в два раза. Только за последний месяц цены квартиры в новостройках подскочили на 4,5%

По мнению экспертов, в ближайшие месяцы стоимость на жилье будет не снижаться, а, наоборот, увеличиваться. Это связано с инфляцией и ростом цен на строительные и отделочные материалы. По итогам года средние цены на жилье могут вырасти на 20-35%, передает «Деловой Петербург».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что будет с ценами на недвижимость в России: прогнозы экспертов.

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