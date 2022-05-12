Цена за «квадрат» в новостройках Петербурга достигла рекордных 200 тысяч рублей

Цены на петербургские новостройки побили рекорд, превысив 200 тысяч рублей за один квадратный метр.
По данным «БН», один квадратный метр на первичном рынке жилья в апреле 2022 года подорожал до 205,3 тысячи рублей. Цены на вторичное жилье увеличились до 201,4 тысячи рублей за «квадрат». Показатель в 200 тысяч рублей был преодолен впервые.
За последние семь лет жилье в Северной столице подорожало в два раза. Только за последний месяц цены квартиры в новостройках подскочили на 4,5%
По мнению экспертов, в ближайшие месяцы стоимость на жилье будет не снижаться, а, наоборот, увеличиваться. Это связано с инфляцией и ростом цен на строительные и отделочные материалы. По итогам года средние цены на жилье могут вырасти на 20-35%, передает «Деловой Петербург».
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