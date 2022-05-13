Пробки в четыре балла будут ждать петербуржцев в пятницу до обеда

Пробки в четыре балла будут ждать петербуржцев в пятницу до обеда. Фото: "Яндекс. Карты"

Пробки в четыре балла будут ждать петербуржцев в пятницу до обеда. Фото: "Яндекс. Карты"

Утром, 13 мая, дороги Санкт-Петербурга немного загружены. По прогнозу, на несколько часов собрались пробки в 4 балла.

Начиная с 9 утра горожанам придется столкнуться с небольшим затруднением движения на некоторых участках дорог. Как сообщают «Яндекс.Пробки», до 14 часов дня уровень загруженности не упадет ниже 4 баллов. На движение повлияли аварии, количество которых с утра достаточно большое, и дорожные работы.

Так, у станции метро «Горьковская» произошло ДТП в среднем ряду, из-за чего близлежащие участки подсвечены красным. Авария произошла и на Кантемировской улице, недалеко от Большого Сампсониевского проспекта. Пробка собралась на перекрестке проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта. Очень плотное движение с проспекта Испытателей к кольцу на проспект Энгельса.

Работы по устройству светофора ведутся на Лесном проспекте, на проспекте Обуховской обороны, работы по устройству пешеходной галереи проводятся на Старо-Петергофском проспекте в сторону Курляндской улицы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дорожные службы займутся ремонтом КАД на участке между развязкой с Гостилицким шоссе и Центральной улицей в период с 9 по 20 мая, в связи с чем две полосы из трех будут временно перекрыты.