Ученые из Великобритании создали компьютер, который работает за счет бактерий

Ученые из Великобритании создали компьютер, который работает за счет бактерий
Ученые из Великобритании создали компьютер, который работает за счет бактерий. Фото: pixabay

Ученым из Кембриджского университета удалось создать маленький компьютер размером с батарейку, который работает от энергии цианобактерий.

Цианобактерии имеют и другое имя — сине-зеленые водоросли. Вот благодаря им ученым и удалось запустить работу мини-компьютера. Об этом сообщает Energy & Environmental Science.

В результате исследователь и ученый Кристофер Хоу вместе с коллегами вырастили внутри компьютера целую колонию цианобактерий. Они, в свою очередь, производили кислород посредством фотосинтеза.

Устройство с февраля по август находилось на подоконнике в доме члена команды Паоло Бомбелли во время карантина из-за COVID-19 в 2021 году. Сине-зеленые водоросли запечатали в контейнере, где они в течение шести месяцев питали устройство. По мнению исследователей, аналогичные фотосинтетические генераторы могут стать дешевым выходом при дефиците редких металлов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в США задумались отменить ряд визовых требований для российских специалистов.

великобритания наука сине-зеленые водоросли технологии


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Бани Екимовой в Петербурге начали сносить без разрешения Госстройнадзора
Суд заключил под стражу петербуржца, распылившего полицейским в лица баллончик
Великобритания ввела санкции против Алины Кабаевой и родственников Путина
Во Фрунзенском районе мальчики из двух разных школ могли остаться без глаз
Роспотребнадзор может отменить масочный режим в Петербурге
Спасенного от нападения ворон в Московском парке Победы ежика выпустили в лес
Ученые из Великобритании создали компьютер, который работает за счет бактерий
Вспышка «неизвестной лихорадки» поразила 350 тысяч человек в КНДР