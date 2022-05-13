Ученые из Великобритании создали компьютер, который работает за счет бактерий

В результате исследователь и ученый Кристофер Хоу вместе с коллегами вырастили внутри компьютера целую колонию цианобактерий. Они, в свою очередь, производили кислород посредством фотосинтеза.

Устройство с февраля по август находилось на подоконнике в доме члена команды Паоло Бомбелли во время карантина из-за COVID-19 в 2021 году. Сине-зеленые водоросли запечатали в контейнере, где они в течение шести месяцев питали устройство. По мнению исследователей, аналогичные фотосинтетические генераторы могут стать дешевым выходом при дефиците редких металлов.

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