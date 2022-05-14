Россиянам рассказали об особенностях выхода на пенсию в текущем и следующих годах

Гражданам России объяснили, при каких условиях теперь можно выйти на пенсию: что изменилось, а что осталось как прежде.

Существуют вероятность, что пенсионный возраст в Росси может быть повышен на три года. Такое изменение касается одной из категорий граждан, и на пенсию указанная группа людей пойдет только в 2024 году. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.

Эксперт отметила, что в Российской Федерации все еще идет переходный период по изменению пенсионного возраста в большую сторону. Например, в текущем, 2022, году на пенсию начали выходить мужчины, чей день рождения приходится на вторую половину 1960-ого года. Женщины, в свою очередь, это тоже касается. — например, к этой группе причастны те, кто родились во втором полугодии 1965 года. Для указанных граждан пенсионный возраст был повышен на полтора года, и эти люди уже начали получать пенсии в первом полугодии 2022 года.

Следующая же категория жителей России может рассчитывать на повышение в целых три года. Отмечается, что это будут мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения. Таким образом, эти граждане выйдут на пенсию только в 2024 году. Получается, что тогда мужчинам будет 63 года, а женщинам исполнится по 58 лет.

Также, чтобы страховая пенсия по старости была назначена, человеку нужно будет накопить стаж и пенсионные баллы. В 2022 году по стажу действует требование в 13 лет минимум, но уже с 2024 году Пенсионный фонд попросит от граждан минимум 15 лет стажа. Касательно пенсионных баллов: сейчас их требуется собрать 23,4.

Подчеркивается, что в стаж для пенсии будут входить и страховые периоды, и нестраховые, то есть те, за которые не перечислялись взносы в ПФР, например, служба в армии, периоды ухода за ребенком до полутора лет, уход за пожилыми людьми, а также период безработицы, которые были официально оформлены в службе занятости.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что существуют некоторые нюансы зачисления пенсий по определенным временным периодам. Так, может появится дополнительный бонус за время, в которое человек даже не работал.