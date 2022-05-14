В Санкт-Петербурге батареи похолодеют 15 мая

Стало известно, когда в Петербурге закончится официально закончится отопительный сезон.

В пресс-службе Смольного сообщили, что батареи в городе остынут 15 мая. Конечно, если погода начнет сильно меняться, тепло смогут вернуть в детские сады, больницы и в другие важные объекты. На настоящий же момент, по прогнозам синоптиков, сильно холодной погоды в ближайшие дни не предвидится.

Отмечается, что продолжительность отопительного сезона зависит исключительно от погодных условий. Так, решение об отключении подачи тепла в батареи принимается при установившейся в течение 5 суток среднесуточной температуре +8 градусов и выше с учетом положительного метеорологического прогноза.

Также в пресс-службе рассказали, что продолжительность отопительного сезона 2021-2022 годов. таким образом, составит 244 дня. Предыдущий завершился 13 мая, годом ранее – 26 мая.