Петербург вновь стал лидером по заболеваемости коронавирусом в России

Петербург сохраняет первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 358 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 524 535 местных жителей. При этом 1 486 983 пациента смогли вылечиться от инфекции, в том числе 358 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 335 человек. Третье место у Московской области — 244 новых ковид-пациента.

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