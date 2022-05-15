В Ленобласти за сутки подтвердили 65 случаев коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 65 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 15 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 186 842 случая ковида. Всего выздоровели 182 490 пациентов, в том числе 115 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 478.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 335 человек. Третье место у Московской области — 244 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт предположил, что «неизвестная лихорадка» в Северной Корее — это коронавирус.