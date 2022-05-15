Победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra

Победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra
Kalush Orchestra победили на "Евровидении". Фото: скриншот выступления на Youtube/Eurovision Song Contest

Украина одержала победу на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» в Италии.

Группа Kalush Orchestra с песней Stefania стала первой на «Евровидении», которое завершилось в ночь на 15 мая в Турине. По итогам всех голосований украинцы получили 631 балл, обогнав ближайшего конкурента — британского исполнителя Сэма Райдера с песней Space Man, набравшего 466 голосов и занявшего второе место.

Kalush Orchestra победили благодаря зрительскому голосованию, поднявшись с четвертого места после голосования жюри, которые посчитали лучшим Сэма Райдера.

Третье место отдали Испании — группе Chanel с песней SloMo. Итальянцы в этом году заняли шестое место.

Композиция Stefania посвящена матери лидера группы и всем матерям с Украины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022».

Kalush Orchestra евровидение-2022 победитель украина


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Гепатолог Вялов: коронавирус и фиточай могут вызывать невирусный гепатит
В Петербурге организовали бесплатное тестирование на ВИЧ
Пенсионерам в РФ напомнили о льготе для дачников в 2022 году
Россиянам выплатят по 20 000 рублей на карту «Мир» в 2022 году
Sabah: зеленый чай помогает похудеть и укрепляет иммунитет
Президент Финляндии объявил о решении вступить в НАТО
Эксперт Востриков: рост цен на продукты в России не связан с тратами на ...
Крупнейшая выставка кошек проходит в Петербурге