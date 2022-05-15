Победителем «Евровидения-2022» стала украинская группа Kalush Orchestra

Kalush Orchestra победили на "Евровидении". Фото: скриншот выступления на Youtube/Eurovision Song Contest

Kalush Orchestra победили на "Евровидении". Фото: скриншот выступления на Youtube/Eurovision Song Contest

Украина одержала победу на музыкальном конкурсе «Евровидение-2022» в Италии.

Группа Kalush Orchestra с песней Stefania стала первой на «Евровидении», которое завершилось в ночь на 15 мая в Турине. По итогам всех голосований украинцы получили 631 балл, обогнав ближайшего конкурента — британского исполнителя Сэма Райдера с песней Space Man, набравшего 466 голосов и занявшего второе место.

Kalush Orchestra победили благодаря зрительскому голосованию, поднявшись с четвертого места после голосования жюри, которые посчитали лучшим Сэма Райдера.

Третье место отдали Испании — группе Chanel с песней SloMo. Итальянцы в этом году заняли шестое место.

Композиция Stefania посвящена матери лидера группы и всем матерям с Украины.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что россияне не смогут проголосовать за участников «Евровидения-2022».