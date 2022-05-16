В России выявили 4 543 случая заражения коронавирусом за сутки

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 4 543 человек.

Об этом стало известно сегодня, 16 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 264 836.

За вчерашний день жертвами коронавируса стали 89 жителей страны. Всего с начала пандемии от последствий инфекции скончались 377 759 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 5 379 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 652 558.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 288 человек. Третье место у Татарстана — 184 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт предположил, что «неизвестная лихорадка» в Северной Корее — это коронавирус.