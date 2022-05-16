Петербург вновь обогнал Москву по числу новых ковид-пациентов

Петербург занимает первое место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.
В понедельник, 16 мая, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 344 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.
Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 358. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного снизилась. Кроме того, сегодня Петербург обогнал по этому показателю и Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 288 человек с коронавирусом. Третьим по числу новых зараженных стал Татарстан — 184 новых ковид-пациента.
За день в Петербурге выздоровели 285 человек, госпитализировали 96 местных жителей, скончались 10 петербуржцев с коронавирусом.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперт предположил, что «неизвестная лихорадка» в Северной Корее — это коронавирус.