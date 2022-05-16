Клиенты Tele2 проведут «Ночь музеев» по другим правилам

Tele2, российский оператор мобильной связи, приготовил своим клиентам привилегии на время акции «Ночь музеев» – выгодные условия на билеты, авторские экскурсии по необычным местам и другие преимущества.

Tele2 ежегодно выступает официальным партнером акции «Ночь музеев», предлагая провести любимое культурное событие весны в Петербурге по другим правилам. В ночь с 21 на 22 мая клиентов оператора ждут привилегии – бесплатный вход в один музей или скидка при покупке единого билета на мероприятия в рамках акции. Абонентов Tele2 также ожидают кофе в подарок, эксклюзивные маршруты и поэтический вечер.

Одним из главных событий акции станет особая программа в саду Фонтанного дома. В полночь ее откроет поэтический перфоманс «Хармс.Doc Revival» – признание в любви Даниилу Хармсу, человеку и поэту. Музыкальное оформление вечера обеспечат рок-музыкант Олег Шавкунов и группа «АукцЫон», а украсят мероприятие файер-шоу и песочное шоу от Марины и Евы Сосниных. Для клиентов Tele2 предусмотрен бесплатный вход и кофе.

По традиции оператор подготовил авторские экскурсии вне основной программы «Ночи музеев»: клиенты Tele2 увидят закрытые помещения Витебского вокзала, посетят одно из самых загадочных мест Петербурга – музей-аптеку «Доктора Пеля и сыновей», узнают об открытиях, сделанных в ходе реставрации Медного всадника, и познакомятся с историей денежного обращения в России. Всем ценителям искусства, кто в «Ночь музеев» останется дома, Tele2 покажет в прямом эфире уникальные экскурсии на сайте оператора. В роли гида выступит заслуженный артист России Егор Дружинин, который раскроет тайны домашнего театра Юсуповского дворца. Генеральный продюсер новой сцены Александринского театра, автор блога «Хот Культур» Александр Малич познакомит зрителей с прародителем всех российских театров – Александринским. Заведующий отделом рукописей Российской национальной библиотеки Алексей Алексеев впервые продемонстрирует манускрипты из закрытого хранилища.

Узнать, как воспользоваться привилегиями и посмотреть подробную программу акции, можно на сайте проекта «Ночь музеев» Tele2. С 18 мая здесь откроется регистрация на авторские маршруты и поэтический вечер, а 21 мая – для всех желающих пройдут онлайн-экскурсии с приглашенными гостями.

Ежегодная акция «Ночь музеев» состоится в Петербурге уже в шестнадцатый раз. В этом году ее темой выбрана «Точка отсчета» – 350-летие со дня рождения Петра I. Более 100 музеев, выставочных и концертных залов, галерей и библиотек города познакомят участников акции с историко-культурным наследием российского государства. Инициатором и организатором мероприятия выступает Комитет по культуре Санкт-Петербурга.