МИД РФ: Москва не смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО

МИД РФ: Москва не смирится со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО
Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что РФ продолжит обеспечивать свою национальную безопасность. Фото: МИД РФ

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что НАТО не должна питать иллюзий, что Москва спокойно примет факт возможного вступления Финляндии и Швеции в альянс.

По словам замглавы МИД, желание двух скандинавских стран вступить в НАТО является отражением наблюдаемого в мире «ложного и искаженного» восприятия. Он считает, что данное решение Финляндии и Швеции не поможет укрепить их безопасность, что «совершенно очевидно».

Рябков отметил, что РФ продолжит обеспечивать свою национальную безопасность в случае вступление этих стран в Североатлантический альянс. Он назвал намерения Финляндии и Швеции стать членами НАТО очередной тяжелой ошибкой.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент Финляндии объявил о решении вступить в НАТО.

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