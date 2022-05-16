Ленобласть попросила Роспотребнадзор отменить масочный режим

В Ленинградской области в ближайшее время могут отменить масочный режим. Решение будет зависеть от Роспотребнадзора.

Петербургские власти продлили масочный режим еще не месяц, до середины июня. А вот жители Ленобласти возможно скоро смогут попрощаться с масками. Об этом пишет Peterburg2.

В пресс-службе областной администрации сообщили, что власти региона уже направили соответствующее обращение в Роспотребнадзор, который принимает решение об отмене или сохранении масочного режима. Если ведомство согласует, то маски в Ленобласти отменят.

В Ленобласти за последние сутки подтвердили 61 случай коронавируса. Также за минувший день от ковида вылечились 103 человека, от последствий инфекции скончался один человек. За месяц заболеваемость в 47 регионе снизилась в два раза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Роспотребнадзоре объяснили, почему в Петербурге не отменяют масочный режим.