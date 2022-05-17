Утром во вторник дороги Петербурга загружены на 4 балла

Во вторник, 17 мая, движение на дорогах Северной столицы не сильно загруженное, но и не полностью свободное. По шкале баллов, пробки держатся в районе желтой отметки.

Так самый пик приходится на 9 утра. Тут пробки могут достигать 5 баллов, и в некоторых районах проехать будет весьма затруднительно. Ситуация изменится к 10 часам. Тогда уровень опустится до 4 баллов и продержится, судя по прогнозом «Яндекс.Пробки», до 14 часов дня.

Самые загруженные участки на 9 утра: центр города, из-за аварии красным отмечен Витебский проспект, плотное движение у станции метро «Новочеркасская», на Малоохтинском проспекте, Якорной улице, Среднеохтинском проспекте.

Желтым выделен Заневский проспект, шоссе Революции и другие части города. Ремонтные работы проводят на проспекте Медиков, улице Профессора Попова.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 17 мая в аэропорту Пулково на вылет отменены 7 рейсов. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям. Кроме того, один рейс будет осуществлен с опозданием.