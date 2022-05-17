В Пулково 17 мая отменили 7 рейсов и задержали еще 1

На сегодня, 17 мая, в петербургском аэропорту Пулково на вылет отменены 7 рейсов. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям. Кроме того, один рейс будет осуществлен с опозданием.

Авиакомпании отменили запланированный на сегодня рейс Петербург — Бухара, который должны был состояться в 02:00, а также самолеты в Карши на 05:30, Ростов-на-Дону на 10:15 и 17:50, Навои на 18:00, Симферополь на 18:05 и в Москву на 20:55.

Также задерживается еще один рейс в Анталью от компании Turkish Airlines. Изначально самолет должен был отправиться в 12:55, но теперь вылетит в 13:55 по московскому времени.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Санкт-Петербург по расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 16 мая в петербургском аэропорту Пулково были отменены четыре авиарейса. Авиакомпании отменили запланированные рейсы в Ростов-на-Дону (вылет был запланирован на 10:15, 17:50), Симферополь (18:30), Бишкек (19:00).