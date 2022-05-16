В аэропорту Пулково 16 мая отменили четыре рейса

В аэропорту Пулково 16 мая отменили четыре рейса
В Пулково отменили рейсы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В понедельник, 16 мая, в петербургском аэропорту Пулково отменены четыре авиарейса. Самолеты не улетят по российским и международным направлениям.

Авиакомпании отменили запланированные на сегодня рейсы в Ростов-на-Дону (вылет был запланирован на 10:15, 17:50), Симферополь (18:30), Бишкек (19:00).

Также есть один задержанный рейс. С опозданием почти на час вылетит самолет авиакомпании Turkish Airlines до Антальи, который был запланирован на 13:05. Новое время вылета — 14:00.

Все остальные авиарейсы, судя по данным онлайн-табло Пулково, покинут Северную столицу по расписанию.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что строительство второго терминала Пулково отложили до восстановления пассажиропотока. В настоящее время Пулково не нуждается во втором терминале, поскольку справляется с текущим пассажиропотоком.

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