Объем выдачи кредитов на жилье в апреле текущего года среди россиян сократился на 75%

Объем выдачи кредитов на жилье в апреле текущего года среди россиян сократился на 75%. Фото: Pixabay

Объем выдачи кредитов на жилье в апреле текущего года среди россиян сократился на 75%. Фото: Pixabay

За прошедший месяц жители России стали намного реже брать ипотеки. Исследование показывается, что спрос упал в четыре раза.

В апреле россияне фактически отвернулись от ипотеки, из-за чего спрос на нее сократился на 75%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».

Гендиректор организации Олег Лагуткин отметил, что такое падение выдачи кредитов на жилье стало максимальным за всю историю. Даже в апреле 2020 года, когда процветала пандемия коронавируса, объем и количество кредитов снизились на 43 и 36% соответственно.

Отмечается, что в апреле 2022 года банки одобрили 37,2 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму в 130,5 миллиарда рублей. В сравнении с мартом показатель упал, тогда сумма достигла 529,3 миллиарда рублей.

Аналогичного мнения в Национальном бюро кредитных историй. Там сообщается, что в апреле выдача сократилась на 60,7% по сравнению с мартом и на 62,7% — по отношению к февралю 2022 года. Явно уменьшилось и количество обращений за ипотечными кредитами, — по сравнению с мартом в апреле показатель снизился 40,8%.

Несмотря на сложившуюся ситуацию с кредитами на жилье, по итогам четырех месяцев 2022 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка открыли срочные вклады объемом 1 трлн рублей, что в 5 раз больше, чем годом ранее за этот же период, как утверждает Мойка78.