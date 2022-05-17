Цены на сантехнику в России резко подскочили на 20-70%

По отдельным позициям цены на сантехнику в России за последние месяцы выросли от 20 до 70% в сравнении с аналогичными периодами 2021 года.

Как оказалось, больше всего подорожали смесители, раковины и унитазы в сегменте эконом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование строительной компании Pridex.

Коммерческий директор Pridex Александра Алейникова считает, что повышенный спрос на продукцию китайских и турецких поставщиков, который объясняется уходом европейских брендов, играет им на руку. Так, они пользуются ситуацией и увеличивают стоимость продукции. На 30-70% взлетели в цене душевые кабины, ванные, комплектующие для них и душевое оборудование экономсегмента.

Что до премиального сегмента, то тут наблюдается дефицит и увеличение роста цен от 5 до 25%. Алейникова заметила, что даже несмотря на укрепления курса рубля снижение предложения, а также усложнение логистических цепочек и удорожание сырья все еще остаются важными факторами, которые оказывают влияние на стоимость конечного продукта.

По итогам четырех месяцев текущего, 2022, года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка открыли срочные вклады объемом 1 трлн рублей, что является в 5 раз больше, чем годом ранее за этот же период, пишет Мойка78.