За сутки скончалось 8 пациентов с коронавирусом в Петербурге

За сутки скончалось 8 пациентов с коронавирусом в Петербурге. Фото: pixabay

За сутки скончалось 8 пациентов с коронавирусом в Петербурге. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 8 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику по заболеваниям и смертям от коронавируса сегодня, 18 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город сильно обогнала Москва, где выявлено 17 летальных исходов за сутки. Далее идет Челябинская область с 6 смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировано случаев смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 706 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 377 975 человек, в том числе 106 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил обращение в Роспотребнадзор с предложением отмены обязательного масочного режима в городе. За последние четыре недели заболеваемость коронавирусом в Петербурге упала на 40,6%.