В 9 утра среды петербуржцы встретились с пятибалльными пробками

Утром, 18 мая, дороги Санкт-Петербурга загружены по средней шкале. По прогнозу, на несколько часов собрались пробки в 4-5 баллов.

Начиная с 9 утра горожанам придется столкнуться с небольшим затруднением движения на некоторых участках дорог. Как сообщают «Яндекс.Пробки», до 14 часов дня уровень загруженности не упадет ниже 4 баллов. При этом в 9 часов уровень загруженности будет самый максимальный и достигнет отметки в 5 баллов. На дорогах города, судя по картам, встречаются аварии, а также проводятся дорожные работы.

Особых затруднений движения в центре Петербурга нет, но почти все там подсвечено желтым цветом. Красные участки равномерно распределяются по всем районам, в частности из центральных улиц затруднено движение у станции метро «Горьковская», на Дворцовой набережной, Пироговской набережной, на Невском проспекте по направлению к метро «Площадь Восстания», — сейчас на этом и прилежащих участках указан бардовый цвет, что означает очень трудное передвижение.

Также достаточно плотное, вплоть до бардовой отметки, движение на Малоохтинском проспекте, сложно передвигаться автомобилям у Финляндского вокзала. Авария создала проблему на проспекте Маршала Блюхера в сторону Полюстровского проспекта.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дорожные службы займутся ремонтом КАД на участке между развязкой с Гостилицким шоссе и Центральной улицей в период с 9 по 20 мая, в связи с чем две полосы из трех будут временно перекрыты.