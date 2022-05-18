Есть вероятность, что США не позволят России обслуживать долларовый долг после 25 мая

Есть вероятность, что США не позволят России обслуживать долларовый долг после 25 мая. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Есть вероятность, что США не позволят России обслуживать долларовый долг после 25 мая. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Появилась информация, что лицензия, позволяющая обслуживать суверенный долларовый долг России в условиях санкций, вероятно, не будет продлена.

По решению США Россия может не получить продления лицензии OFAC от 2 марта 2022 года, срок которой заканчивается 25 мая, а уже 27 мая РФ должна будет расплатиться по двум выпускам еврооблигаций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что часть чиновников американского Минфина, в структуру которого входит OFAC, предлагали продлить лицензию, чтобы Россия продолжала платить по долгам, расходуя поступающую в страну валюту, но администрация Джо Байдена решила пойти по жесткому сценарию.

Однако по мнению одного из источников, окончательное решение пока не принято. Представители Белого дома и Минфина США от комментариев отказались.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума в очном формате.