Есть вероятность, что США не позволят России обслуживать долларовый долг после 25 мая

Есть вероятность, что США не позволят России обслуживать долларовый долг после 25 мая
Есть вероятность, что США не позволят России обслуживать долларовый долг после 25 мая. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Появилась информация, что лицензия, позволяющая обслуживать суверенный долларовый долг России в условиях санкций, вероятно, не будет продлена.

По решению США Россия может не получить продления лицензии OFAC от 2 марта 2022 года, срок которой заканчивается 25 мая, а уже 27 мая РФ должна будет расплатиться по двум выпускам еврооблигаций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что часть чиновников американского Минфина, в структуру которого входит OFAC, предлагали продлить лицензию, чтобы Россия продолжала платить по долгам, расходуя поступающую в страну валюту, но администрация Джо Байдена решила пойти по жесткому сценарию.

Однако по мнению одного из источников, окончательное решение пока не принято. Представители Белого дома и Минфина США от комментариев отказались.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в 2022 году президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного экономического форума в очном формате.

OFAC Минфин США Россия США


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Россия приняла решение выслать 34 французских и 24 итальянских дипломата
Еще 57 человек за сутки подхватили COVOD-19 в Ленинградской области
Петербург и Москва занимают лидирующие позиции по суточной заболеваемости ...
За сутки скончалось 8 пациентов с коронавирусом в Петербурге
Лисовец: в петербургских медучреждениях не хватает специалистов
«Дочка» Google в России инициировал свое банкротство
С 20 мая по 1 августа ограничат движение от проспекта Обуховской Обороны до ...
Петербуржцы смогут бесплатно посетить парки ГМЗ «Петергоф»