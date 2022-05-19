Более 350 случаев коронавируса выявили в Петербурге за сутки

Более 350 случаев коронавируса выявили в Петербурге за сутки
В Петербурге выявили новые случаи коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили в Северной столице 352 новых случая коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе заболели 1 525 908 местных жителей. При этом 1 489 235 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 489 за последние сутки. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 365 человек. Третье место у Воронежской области — 212 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский изготовитель пока больше не будет производить вакцину «КовиВак».

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