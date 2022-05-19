В Ленобласти за сутки подтвердили 60 случаев коронавируса

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 60 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 187 083 случая ковида. Всего выздоровели 182 691 пациент, в том числе 13 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 479.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 365 человек. Третье место у Воронежской области — 212 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский изготовитель пока больше не будет производить вакцину «КовиВак».