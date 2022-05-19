В Петербурге от коронавируса умерли еще 9 человек

В Петербурге выявили новые случаи смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге выявили новые случаи смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти девяти человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 19 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 16 летальных исходов за сутки. Далее идет Воронежская область с четырьмя смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 715. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 378 072 человек, в том числе 97 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский изготовитель пока больше не будет производить вакцину «КовиВак».