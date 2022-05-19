Власти Петербурга выбрали ответственного за оповещение горожан об опасности

Петербургские власти определили орган, который будет обеспечивать передачу сигналов оповещения или экстренной информации.
Соответствующий проект городского постановления направлен на антикоррупционную экспертизу. В документе указано, что за оповещения горожан об опасности будет отвечать Центр управления в кризисных ситуациях петербургского главка МЧС. После экспертизы проект должны подписать в Смольном.
Контроль за исполнением постановления возложили на вице-губернатора города Валерия Пикалева.
Оповещать петербуржцев о чрезвычайных ситуациях будут по электромеханическим сиренам и громкоговорителям. Кроме того, к информированию горожан об опасности могут подключить телевидение и радиостанции.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские власти могут начать сдавать в аренду здания закрывшихся в городе консульств.