Власти Петербурга выбрали ответственного за оповещение горожан об опасности

Власти Петербурга выбрали ответственного за оповещение горожан об опасности
За оповещения горожан об опасности будет отвечать Центр управления в кризисных ситуациях петербургского главка МЧС. Фото: pixabay

Петербургские власти определили орган, который будет обеспечивать передачу сигналов оповещения или экстренной информации.

Соответствующий проект городского постановления направлен на антикоррупционную экспертизу. В документе указано, что за оповещения горожан об опасности будет отвечать Центр управления в кризисных ситуациях петербургского главка МЧС. После экспертизы проект должны подписать в Смольном.

Контроль за исполнением постановления возложили на вице-губернатора города Валерия Пикалева.

Оповещать петербуржцев о чрезвычайных ситуациях будут по электромеханическим сиренам и громкоговорителям. Кроме того, к информированию горожан об опасности могут подключить телевидение и радиостанции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские власти могут начать сдавать в аренду здания закрывшихся в городе консульств.

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