Петербургские власти могут начать сдавать в аренду здания закрывшихся в городе консульств

В Санкт-Петербурге задумались о том, чтобы начать сдавать в аренду здания закрывшихся консульств.

В комитете по внешним связям не исключают, что ушедшие государства больше не откроют консульства в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на в комитет по внешним связям города.

Закрывшиеся здания могут начать сдавать либо в краткосрочную аренду, либо их предложат представительствам дружественных стран. Тем государствам, которые остались в Северной столице, предложат переехать в освободившиеся помещения. Кроме того, в комитете считают, что после окончания специально операции на Украине, часть стран все же могут вернуться в Петербург, в связи с этим в долгосрочную аренду здания сдавать не будут.

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