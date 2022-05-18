В качестве ответной меры Россия высылает 27 испанских дипломатов

МИД России принял решение выслать из РФ 27 сотрудников дипмиссий Испании.

Подобная мера осуществляется в ответ на действия властей Испании. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что послу Испании в Москве Маркосу Гомесу Мартинесу объявили о протесте в связи с провокационным объявлением официальным Мадридом 27 сотрудников российских загранучреждений в Испании персонами нон грата.

После объявления решения послу вручили соответствующую ноту. Дипломатов обязали покинуть Россию в течение недели.

До этого ведомство высказало аналогичное решение послу Финляндии в Москве Антти Хелантерю. Ему передали протест в связи с выдворением российских сотрудников посольства в Хельсинки. Таким образом, финские дипломаты в качестве ответной меры также объявлены персонами нон грата.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что МИД России объявил персонами нон грата сотрудников французской и итальянской дипмиссий. Им предписано покинуть РФ за две недели.