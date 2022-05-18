Россия приняла решение выслать 34 французских и 24 итальянских дипломата

МИД России объявил персонами нон грата сотрудников французской и итальянской дипмиссий. Им предписано покинуть РФ за две недели.

Россия решила предпринять меры в ответ на провокационное и ничем не обоснованное решение французских властей, выдворившие в апреле 41 сотрудника российских дипломатических учреждений. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

Отмечается, что дипломатическое ведомство вызвало к себе посла Франции Пьера Леви и объявило ему свое решение.

По мнению МИД, предпринятый французскими властями шаг наносит серьезный ущерб российско-французским отношениям и конструктивному двустороннему сотрудничеству. В свою очередь, ответной мерой Москва высылает 34 работника французского посольства.

Аналогичное решение коснулось и Италии. Посла страны Джорджо Стараче также вызвали в МИД из-за выдворения 30 российских дипломатов. В результате РФ должны будут покинуть 24 сотрудника итальянской дипмиссии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лицензия, позволяющая обслуживать суверенный долларовый долг РФ в условиях санкций, вероятно, не будет продлена.