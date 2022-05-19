Петербуржцы начали срочно избавляться от инвестиционных квартир

В Петербурге увеличивается число желающих продать недвижимость по переуступке. С начала года предложений по продаже такого жилья стало больше на 5-10%.

Как сообщает «РБК Петербург», все больше жителей города начали избавляться от квартир, купленных в инвестиционных целях. Они не ожидают значительного роста стоимости квадратного метра, поэтому хотят зафиксировать прибыль. При этом спроса на такое жилье в Северной столице сейчас не наблюдается. Как объясняют эксперты, сегодня большинство покупателей интересуются готовым к заселению жильем.

Низкий спрос вынудил продавцов снижать цены. Во многих случаях собственникам приходится отдавать жилье по переуступке на 15-20% дешевле квартир в этих ЖК от строительных компаний.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что цена за «квадрат» в новостройках Петербурга достигла рекордных 200 тысяч рублей.