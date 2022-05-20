Петербург стал вторым в России по числу новых ковид-пациентов

Петербург сегодня занимает второе место среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

В понедельник, 20 мая, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 357 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 322. Таким образом, суточная заболеваемость в городе немного увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю обогнала Москву, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 368 человек с коронавирусом. Третьей по числу новых зараженных стала Московская область — 206 новых ковид-пациентов.

За день в Петербурге выздоровели 473 человека, госпитализировали 89 местных жителей, скончались 11 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский изготовитель пока больше не будет производить вакцину «КовиВак».