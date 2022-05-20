В Ленобласти за сутки подтвердили 57 случаев коронавируса

В Ленобласти за сутки подтвердили 57 случаев коронавируса
В Ленобласти выявлены новые случаи коронавируса. Фото: pexels

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 57 случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 20 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 187 140 случаев ковида. Всего выздоровели 182 714 пациентов, в том числе 23 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 479.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 368 человек. Третье место у Московской области — 206 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский изготовитель пока больше не будет производить вакцину «КовиВак».

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