В Петербурге от коронавируса умерли еще 11 человек

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 11 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 20 мая, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Петербург на втором месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город обогнала Москва, где выявлено 14 летальных исходов за сутки. Далее идет Архангельская область с восемью смертями. В Ленинградской области за последние сутки не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 726. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 378 168 человек, в том числе 96 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский изготовитель пока больше не будет производить вакцину «КовиВак».