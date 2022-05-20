За стрельбу в саду Сан-Галли задержали четырех подростков

За стрельбу в саду Сан-Галли задержали четырех подростков
Инцидент произошел в саду Сан-Галли. Фото: google.maps

Полицейские нашли и задержали подозреваемых в стрельбе в саду Сан-Галли, от которой пострадал один человек.

Как стало известно Gazeta.SPb, злоумышленниками оказались четверо подростков: трое 16-летних парней и один 17-летний. Все задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. При обысках у них дома нашли ножи, пневматический пистолет, перцовый баллончик, аэрозольный пистолет и кобуру для пистолета.

Парней изобличили в стрельбе в саду Сан-Галли, которую они устроили вечером 5 марта. Из хулиганских побуждений и ненависти к социальной группе они выстрелили из аэрозольного пистолета в 20-летнего молодого человека. Тем самым они грубо нарушили общественный порядок. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автомобилист «под кайфом» выстрелил в ногу водителя «Мазды» с топором в Петербурге.

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