Политехнический университет испытал искусственный интеллект для распознавания опасных предметов

В Санкт-Петербургском политехническом университете прошли испытания искусственного интеллекта, способного распознавать опасные предметы.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, испытания разработки Политеха прошли на территории вуза совместно с антитеррористическими учениями.
На учениях умные камеры видеонаблюдения выявили вооруженного правонарушителя с автоматом. Система подала сигнал тревоги, после чего двери в университет были заблокированы.
К месту происшествия за считанные минуты прибыли росгвардейцы, которые обезвредили стрелка. Но злоумышленник оставил подозрительный предмет. Взрывотехникам удалось обезвредить взрывное устройство с помощью универсального ствольного разрушителя «Штанга».
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге представили проект кампуса СПбГУ в Пушкинском районе.