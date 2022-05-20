Политехнический университет испытал искусственный интеллект для распознавания опасных предметов

Политехнический университет испытал искусственный интеллект для распознавания опасных предметов
Учения прошли на территории вуза. Фото: СПбПУ

В Санкт-Петербургском политехническом университете прошли испытания искусственного интеллекта, способного распознавать опасные предметы.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, испытания разработки Политеха прошли на территории вуза совместно с антитеррористическими учениями.

На учениях умные камеры видеонаблюдения выявили вооруженного правонарушителя с автоматом. Система подала сигнал тревоги, после чего двери в университет были заблокированы.

К месту происшествия за считанные минуты прибыли росгвардейцы, которые обезвредили стрелка. Но злоумышленник оставил подозрительный предмет. Взрывотехникам удалось обезвредить взрывное устройство с помощью универсального ствольного разрушителя «Штанга».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге представили проект кампуса СПбГУ в Пушкинском районе.

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