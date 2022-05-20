КиберФронт Z проведет дискуссию «НАТО у ворот»

Дискуссия пройдет в баре на Университетской набережной. Фото: скриншот "Вечер с Кибер Фронтом"/ВК

Дискуссия пройдет в баре на Университетской набережной. Фото: скриншот "Вечер с Кибер Фронтом"/ВК

Дискуссионный вечер на острые мировые темы каждую пятницу, субботу и воскресенье проводит специальное объединение пользователей социальных сетей КиберФронт Z. Сегодня участники встречи поговорят на тему «НАТО у ворот».

В пятницу, 20 мая, в патриотическом баре на Васильевском острове объединение единомышленников обсудит возможное присоединение нейтральных Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Участники встречи поговорят о том, как в дальнейшем изменится расстановка сил и с какими вызовами предстоит столкнуться России.

Специальный приглашенный гость сегодняшнего вечера — социолог Максим Шугалей. он поможет найти ответы на указанные и вопросы.

Дискуссия будет идти с 18 до 22 часов в баре на Университетской набережной, 25. Вход на мероприятие бесплатный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на этой неделе в Петербурге пройдут три дискуссии на тему отношений Запада и России.