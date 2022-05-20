КиберФронт Z проведет дискуссию «НАТО у ворот»

Дискуссионный вечер на острые мировые темы каждую пятницу, субботу и воскресенье проводит специальное объединение пользователей социальных сетей КиберФронт Z. Сегодня участники встречи поговорят на тему «НАТО у ворот».
В пятницу, 20 мая, в патриотическом баре на Васильевском острове объединение единомышленников обсудит возможное присоединение нейтральных Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Участники встречи поговорят о том, как в дальнейшем изменится расстановка сил и с какими вызовами предстоит столкнуться России.
Специальный приглашенный гость сегодняшнего вечера — социолог Максим Шугалей. он поможет найти ответы на указанные и вопросы.
Дискуссия будет идти с 18 до 22 часов в баре на Университетской набережной, 25. Вход на мероприятие бесплатный.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на этой неделе в Петербурге пройдут три дискуссии на тему отношений Запада и России.