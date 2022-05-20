Женщина сгорела при пожаре в квартире на Петроградской стороне

Женщина сгорела при пожаре в квартире на Петроградской стороне
Пожар произошел в доме на Корпусной улице. Фото: google.maps

Пожарные обнаружили мертвую женщину в сгоревшей квартире в Петроградском районе Петербурга.

Как сообщает пресс-служба городского управления МЧС, сегодня около 16:30 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на Корпусной улице, дом 3. По неизвестной причине там загорелась двухкомнатная квартира общей площадью 50 квадратных метров.

Огонь распространился по общему коридору, уничтожив 30 квадратных метров обстановки. Пожар был потушен к 17:30 силами 24 спасателей и пяти пожарных машин.

После тушения огня в квартире была найдена погибшая женщина. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцы нашли артиллерийский снаряд в парке в Колпино. Прибывшие взрывотехники выяснили, что это артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра времен Великой Отечественной войны.

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