С 28 мая по 28 августа в Меншиковском дворце представят работы Брейгелей из частной коллекции

С 28 мая по 28 августа в Меншиковском дворце представят работы Брейгелей из частной коллекции Фото: пресс-служба Эрмитажа

С 28 мая по 28 августа в Меншиковском дворце представят работы Брейгелей из частной коллекции Фото: пресс-служба Эрмитажа

В этом году выставка «Брейгели. Продолжение династии. Нидерландская живопись из собрания Валерии и Константина Мауергауз» пройдёт в Большом зале Меншиковского дворца Эрмитажа с 28 мая по 28 августа.

На выставке гостям и жителям Петербурга покажут работы мастеров XVI–XVII веков. Центральное место в экспозиции займёт наследие Питера Брейгеля Старшего, в которое входят работы его сыновей Питера Брейгеля Младшего и Яна Брейгеля Старшего, а также внука, Яна Брейгеля Младшего. Об этом сообщает «Фонтанка».

В дополнение к наследию Питера Брейгеля Старшего на выставке представят работы современников: Себастьяна Вранкса, Яна ван Кесселя Старшего, Йоса де Момпера и Франса II Франкена.

Отмечается, что с помощью экспозиции можно будет проследить «брейгелевскую традицию» в искусстве Фландрии XVII века. Известно, что части провинций отделились от Испании, стали протестантскими и подарили миру малых голландцев — жанровых работ, которые показывают голландцев с теплом и добродушием. В землях, оставшихся католическими, расцвела барочная культура с её буйством красок. Так, например, в Антверпене работал Питер Пауль Рубенс.