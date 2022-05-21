В субботу по центру Северной столицы проехала колонна ретро-автомобилей

В Северной столице 21 мая прошел парад ретро-транспорта. Выставка пробудет на Инженерной улице до 18:00.

Самый масштабный парад в России парад ретро-транспорта состоялся сегодня в центре Санкт-Петербурга. Колонну автобусов возглавил ЗИС-155 1957 года. Также по улицам города проехали ярославские троллейбусы ЯТБ-1 1936 года, ЯТБ-2 1938 года и послевоенные модели ЗиУ-5 и ЗиУ-9. Об этом сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранс».

В 2022 году количество участников парада составило 319 человек. Примечательно, что столько же лет исполнится в этом году Санкт-Петербургу через неделю.

После парада транспорт остановился на Инженерной улице. Транспортный фестиваль SPbTransportFest в этом году прошёл с 19 по 21 мая. Мероприятие приурочено ко Дню города.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Весенний праздник фонтанов» прошел сегодня, 21 мая, в Петергофе. В этом, 2022, году торжественная церемония посвящена 350-летию со дня рождения Петра Великого.