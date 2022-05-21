В Петергофе проходит «Весенний праздник фонтанов» с торжественной церемонией

«Весенний праздник фонтанов» прошел сегодня, 21 мая, в Петергофе.

В этом году торжественная церемония посвящена 350-летию со дня рождения Петра Великого. На Большом каскаде в Нижнем парке состоялась торжественная церемония открытия. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Все началось в 13:00. Первую часть праздника посвятили «Петровским ассамблеям». Так называли совместные встречи знати и иностранных гостей с Петром I на открытом воздухе.

Вторая часть шоу носит название «Петровская география», которая посвящена путешествиям Петра Великого по родине. Кроме Санкт-Петербурга, по его приказу было основано еще девять городов.

Мероприятия будут театрализованными. В завершении включится главный фонтан «Самсон».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Ночь музеев-2022» стартует сегодня в Санкт-Петербурге. В этом году действуют некоторые правила и ограничения, с которыми необходимо ознакомиться перед посещением знаменательного события.