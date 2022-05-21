Диетолог рассказала, какие продукты понравятся жителям кишечника

По мнению врача-диетолога Ольги Лушниковой, хороший способ поддержать колонии бактерий, обеспечивающих нормальную работу кишечника, — это продукты, богатыми пищевыми волокнами.

По словам эксперта такие продукты помогут избежать состояния астенизации и постоянной усталости. Об этом Лушникова поделилась в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт отметила, что жители кишечника питаются клетчаткой. При этом есть перевариваемая и неперевариваемая клетчатка, для расщепления которой у человека нет ферментов, а вот бактерии, по словам специалиста, ее очень хорошо переваривают. И в процессе этого образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые могут влиять на настроение.

Врач рассказала, что основными источниками пищевых волокон являются отруби, цельные злаки, крупы, овощи, зелень, фрукты, ягоды, бобовые (чечевица, нут, горох), цедра цитрусовых. Также, будет хорошо включить в рацион квашеную капусту, без сахара и уксуса, различные ферментированные овощи, фрукты, ягоды, моченые яблоки по старинным русским рецептам, комбучу.

Каждый день взрослому человеку диетолог посоветовала съедать от 25 до 50 граммов пищевых волокон.

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