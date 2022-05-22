Санкт-Петербург снова занял лидирующую позицию по заразившимся коронавирусом за сутки

Санкт-Петербург снова занял лидирующую позицию по заразившимся коронавирусом за сутки
Санкт-Петербург снова занял лидирующую позицию по заразившимся коронавирусом за сутки. Фото: Pixabay

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Северной столице продолжает пополняться новыми случаями. Врачи за прошедшие сутки выявили еще 318 новых случая коронавируса.

Всего с начала пандемии в городе заболели 1 526 922 местных жителя. При этом 1 490 276 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 101 за последние сутки. Об этом сегодня, 22 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на 1 место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 278 человек. Третье место у Московской области — 245 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Северная Корея может получить помощь от США в борьбе с коронавирусной инфекцией. По предоставленным данным, американские власти могут начать предпринимать меры для оказания помощи КНДР.

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