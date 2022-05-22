Незамеченная «аварийка» на КАД повлекла за собой смерть пассажира и водителя

Незамеченная "аварийка" на КАД повлекла за собой смерть пассажира и водителя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Незамеченная "аварийка" на КАД повлекла за собой смерть пассажира и водителя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Молодой человек, сидевший за рулем одного из попавших в ДТП автомобилей, не заметил аварийно-стоящий по ходу движения транспорт, в результате чего погибла его спутница и водитель машины, стоящей на «аварийке».

В субботу, 21 мая, на 42 км внутреннего кольца КАД водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем «Рено Логан», совершил наезд на аварийно-стоящий в третьем ряду по ходу движения, автомобиль «Шкода Рапид». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате пассажирка «Рено Логан» 2001 года рождения с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу, где в последствии скончалась. Водитель стоящей на «аварийке» машины погиб на месте, ему было 23-24 года.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.

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