В зоне отдыха на Верхнем Суздальском озере три крупные собаки испугали женщину с ребенком

В зоне отдыха на Верхнем Суздальском озере три крупные собаки испугали женщину с ребенком. Фото: pixabay

В зоне отдыха на Верхнем Суздальском озере три крупные собаки испугали женщину с ребенком. Фото: pixabay

В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошел инцидент с тремя крупными собаками, на хозяйку которых уже неоднократно жаловались местные жители.

В субботу, 21 мая около 18:30 правоохранительным органам поступило сообщение, что в оборудованной зоне отдыха на Верхнем Суздальском озере женщина с тремя большими собаками, смесь алабая и овчарки, не контролирует своих питомцев, которые набрасываются на женщину с 10-летним ребёнком и других собак. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам матери мальчика, одна из собак укусила ребенка за попу. Теперь ему предстоит сделать прививки.

«Также они гнали других собак с ошейниками, а также напали на ребёнка, который был с отцом», — заявила женщина.

По словам матери, ее сын чувствует себя хорошо. В момент произошедшего мальчик сидел у воды и ковырялся в грязи. Женщина собирается подавать в полицию на хозяйку животных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пятилетние девочки решили покататься на качелях для малышей и застряли. Их пришлось вызволять сотрудникам МЧС.