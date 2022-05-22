В Купчино двух пятилетних девочек из качелей доставали сотрудники МЧС

Две девочки решили покататься на качелях для малышей и застряли. Их пришлось вызволять сотрудникам МЧС.

Инцидент произошел в Купчино, в Яблоневом саду. Сегодня днем две девочки попытались покататься на детских качелях, но выбраться самостоятельно из них уже не смогли. Об этом рассказали очевидцы из группы «ВКонтакте» «Купчино Фрунзенский район».

Отмечается, что «злосчастные» качели были рассчитаны на детей совсем младшего возраста. После того, как две подружки забрались на них, ноги детей оказались заблокированы. На детскую площадку было вызваны сотрудники МЧС. Спасатели применили гидравлический инструмент и освободили девочек.

Большинство из участников дискуссии в комментариях поста в социальной сети были возмущены тем, что родители девочек разрешили им забраться на качели, которые для них не предназначены. Кроме того, местные жители пожаловались на нехватку качелей на детских площадках.

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