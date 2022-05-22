На Авиационной автомобилист сбил юного велосипедиста

В Московском районе мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на мальчика 2004 года рождения.

В тяжелом состоянии молодой человек с Авиационной улицы попал в больницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все произошло 21 мая в 18:28. Мальчик пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В это время нетрезвый водитель, управляя личным автомобилем «Шевроле Лачетти», не остановился и наехал на подростка. В результате ребенок с различными травмами в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петродворцовом районе Петербурга девушка не справилась с управлением и насмерть сбила пожилую женщину. Кроме того, пострадало еще три человека, среди которых оказался подросток.