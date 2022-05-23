В Петербурге в магазине «Фикс Прайс» после закрытия администратор ранила ножницами охранника

В Петербурге в магазине &#171;Фикс Прайс&#187; после закрытия администратор ранила ножницами охранника
Охранника "Фикс Прайса" на Большевиков госпитализировали. Фото: google.maps

Сотрудники магазина «Фикс Прайс» в Петербурге подрались во время распития алкоголя. Охранника госпитализировали с тяжелым ранением ножницами.

Как стало известно Gazeta.SPb, персонал «Фикс Прайса» на проспекте Большевиков, 33, остался в магазине после закрытия, чтобы что-то отметить. Во время посиделки с алкоголем между сотрудниками произошла ссора, которая переросла в драку. Больше всего досталось охраннику: администратор вонзила ему ножницы в грудь.

Медики увезли 37-летнего мужчину с колото-резаной раной грудной клетки, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга. Он в тяжелом состоянии.

Из магазина в отдел полиции доставили 31-летнюю администратора и троих ее коллег: двух мерчендайзеров и кассира. Все получили административные протоколы о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяная игра «Увернись от ножа» в квартире на Рыбацком закончилась госпитализацией.

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