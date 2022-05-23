Школьник разбился на своем мотоцикле «Урал» на Волхонском шоссе

Школьник разбился на своем мотоцикле &#171;Урал&#187; на Волхонском шоссе
Юного мотоциклиста госпитализировали. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В петербургскую детскую больницу госпитализирован 17-летний школьник, попавший в ДТП на мотоцикле.

Как стало известно Gazeta.SPb, ученик 11 класса ехал по Волхонскому шоссе на своем мотоцикле «Урал». В дворовом проезде рядом с домом №116А он не справился с управлением и врезался в нежилое здание.

Не обошлось без травм: подростка госпитализировали с травмами средней степени тяжести. В больнице ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом грудного позвонка, перелом ладьевидной кости.

Полицией установлено, что за нарушение ПДД подросток раньше не привлекался.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьник госпитализирован с тяжелыми травмами после ДТП с пьяным водителем на Авиационной.

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