Школьник госпитализирован с тяжелыми травмами после ДТП с пьяным водителем на Авиационной

Школьник госпитализирован с тяжелыми травмами после ДТП с пьяным водителем на Авиационной
Водитель сбил школьника на пешеходном переходе. Фото: google.maps

В Московском районе Петербурга накануне автомобилист сбил одиннадцатиклассника. Оба нарушили ПДД.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария произошла накануне в 18:30 на Авиационной улице, рядом с домом №44. Автомобиль «Шевроле Лачетти» наехал на школьника, который ехал по пешеходному переходу на велосипеде.

В результате ДТП 17-летнего школьника госпитализировали в медицинское учреждение с тяжелыми травмами.

А 40-летний водитель во время медосвидетельствования надул 1,156 мг/л. Его задержали и возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем тяжкий вред здоровью, в состоянии опьянения.

За последние два года автомобилист дважды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что незамеченная «аварийка» на КАД повлекла за собой столкновение двух такси.

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