В Ленобласти овчарка укусила девочку на детской площадке

В Ленобласти овчарка укусила девочку на детской площадке
Девочку укусила овчарка. Фото: Pixabay

В Ленобласти на 11-летнюю девочку напала агрессивная собака.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент случился накануне в 13 часов на детской площадке в Токсово. Школьница играла во дворе на детской площадке, когда на нее напала овчарка. Намордника на собаке не было.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь: ее отвезли в местную больницу с укушенной раной правой ягодицы. Девочке обработали укус, а после отправили на амбулаторное лечение.

Правоохранительные органы выяснили, что овчарка принадлежит 35-летнему мужчине. Где он находился в момент нападения — не сообщается. Девочка при этом была на площадке без сопровождения взрослых.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в зоне отдыха на Верхнем Суздальском озере три крупные собаки испугали женщину с ребенком.

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